меж ними ( ними -какое местоимение)

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меж ними ( ними -какое местоимение)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
личное                                                                                 
Гость:
это личное местоимение,склоняются
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