помоги составить 6 предложений с составными числительными

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помоги составить 6 предложений с составными числительными
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 я затра уезжаю. 2 сегодня придет к нам в гости. 3 я был на выбор а ты ходил? 4 сегодня праздник день лыжи. 5  ура каникулы. 6 скоро праздник. 
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