помоги составить 6 предложений с составными числительными
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помоги составить 6 предложений с составными числительными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 я затра уезжаю. 2 сегодня придет к нам в гости. 3 я был на выбор а ты ходил? 4 сегодня праздник день лыжи. 5 ура каникулы. 6 скоро праздник.
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