Расскажите в кратце об крепостном праве и его отмене.
Обществознание
Расскажите в кратце об крепостном праве и его отмене.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крепостное право -это когда крестьянам было запрещено уходить с земельных наделов, а беглые подлежали принудительному возврату. Крестьяне были лишены права отчуждать земельные наделы и приобретать недвижимость.
Гость:
Отмена крепостного права произошла по нескольким причинам: из-за проигрыша крепостной России в Крымской войне, что могло снизить её положение среди других стран, из-за того, что помещики боялись крестьянских восстаний, направленных на отмену кр.права, а также по моральным соображениям. Реформа отмены кр.права способствовала развитию капитализма, развитию страны в целом, появлению свободных рабочих рук.
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