древнегреческий историк геродот сообщает что во время вторжения царя ксеркса в грецию персидские командиры гнали свои войска в бой кнутами. какие особенности персидской армии отражает этот факт? чем его можно объяснить? поч...
Обществознание
древнегреческий историк геродот сообщает что во время вторжения царя ксеркса в грецию персидские командиры гнали свои войска в бой кнутами. какие особенности персидской армии отражает этот факт? чем его можно объяснить? почему граждане полисов греции добровольно шли на смертный бой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем что в войске Ксеркса были рабы и они дезертировали и были непослушны.И тем что никто не хотел из рабов умирать.И притом армия была не десциплинированна и не двигалась сообща и армия была очень огромна и ей было тяжело управлять. Греки шли на добровольный бой тем что у них был патриотизм к Родине и они не хотели что бы персы их поработили.
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