древнегреческий историк геродот сообщает что во время вторжения царя ксеркса в грецию  персидские командиры гнали  свои  войска в бой  кнутами. какие особенности персидской армии отражает этот факт? чем его можно объяснить? поч...

Гость: Гость:

Тем что в войске Ксеркса были рабы и они дезертировали и были непослушны.И тем что никто не хотел из рабов умирать.И притом армия была не десциплинированна и не двигалась сообща и армия была очень огромна и ей было тяжело управлять. Греки шли на добровольный бой тем что у них был патриотизм к Родине и они не хотели что бы персы их поработили.