Найдите объём правильной шестиугольной призмы, высота которой равна 5 см, а площадь боковой поверхности 120 см².

Геометрия
Найдите объём правильной шестиугольной призмы, высота которой равна 5 см, а площадь боковой поверхности 120 см².
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы равна Sб=6*a*h a- сторона шестиугольника, лежащего в совновании h=5 см - высота призмы   a=Sб/(6*h) a=120/(6*5)=4 см   Площадь основания (как правильного шестиугольника равна) S=3/2*корень(3)a^2   S=3/2*корень(3) *4^2=24*корень(3) кв. см   обьем призмы равен произведению площади основания на высоту призмы V=S*h V=24*корень(3) * 5=120*корень(3) куб. см
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