на одном этаже жилого дома было 8 квартир. Жилую площадь по 22,8 м имели 2 квартиры,по 16,2м -3 квартиры, по 34м - 2 квартиры. Какую жилую площадь имела 8ая квартира, если на этом этаже в среднем на каждую квартиру приходилось ...
Математика
на одном этаже жилого дома было 8 квартир. Жилую площадь по 22,8 м имели 2 квартиры,по 16,2м -3 квартиры, по 34м - 2 квартиры. Какую жилую площадь имела 8ая квартира, если на этом этаже в среднем на каждую квартиру приходилось по 24,7м жилой площади????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24.7*8=197.6кв.м-площадь восьми квартир вместе. 2)22.8*2=45.6кв.м-две квартиры по 22.8кв.м. 3)16.2*3=48.6кв.м-три квартиры по 16.2кв.м. 4)34*2=68кв.м.-две квартиры по 34кв.м. 5)45.6+48.6+68=162.2кв.м-площадь семи квартир. 6)197.6-162.2=35.4кв.м-площадь восьмой квартиры.
Гость:
х- площадь восьмой квартиры (22,8*2+16,2*3+34*2 +х)/8=24,7 (22,8*2+16,2*3+34*2 +х)=24,7*8 45,6+48,6+68+х = 197,6 х=197,6- 68-48,6-45,6 х= 35,4 35,4 кв.м- площадь восьмой квартиры
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