на одном этаже жилого дома было 8 квартир. Жилую площадь по 22,8 м имели 2 квартиры,по 16,2м -3 квартиры, по 34м - 2 квартиры. Какую жилую площадь имела 8ая квартира, если на этом этаже в среднем на каждую квартиру приходилось ...

Математика

на одном этаже жилого дома было 8 квартир. Жилую площадь по 22,8 м имели 2 квартиры,по 16,2м -3 квартиры, по 34м - 2 квартиры. Какую жилую площадь имела 8ая квартира, если на этом этаже в среднем на каждую квартиру приходилось по 24,7м жилой площади????

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