От деревни до города 340 км.Из деревни в город выехал мотоциклист со скоростью 42км\ч.Спустя 2 часа навстречу ему выехал велосипедист со скоростью 22 км\ч.Через сколько часов они встретятся?
Математика
От деревни до города 340 км.Из деревни в город выехал мотоциклист со скоростью 42км\ч.Спустя 2 часа навстречу ему выехал велосипедист со скоростью 22 км\ч.Через сколько часов они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42*2=84 км - уже проехал мотоциклист 340-84=256 км - осталось расстояния между ними 256/(22+42)=4 ч- ответ
Гость:
1) 42 х 2 = 84 км проехал мотоциклист 2) 340 км - 84 км = 256 км стало между ними расстояние 3) 22 + 42 = 64 км/ч общая скорость 4 )256 : 64 = через 4 часа они встретятся.
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