От деревни до города 340 км.Из деревни в город выехал мотоциклист со скоростью 42км\ч.Спустя 2 часа навстречу ему выехал велосипедист со скоростью 22 км\ч.Через сколько часов они встретятся?

Математика

От деревни до города 340 км.Из деревни в город выехал мотоциклист со скоростью 42км\ч.Спустя 2 часа навстречу ему выехал велосипедист со скоростью 22 км\ч.Через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость