Книга стоит ?р,пенал-на 10р. дороже книги, а альбом на 5 р. дешевле пенала . Сколько стоит альбом? Дополни задачу и реши её.
Математика
Книга стоит ?р,пенал-на 10р. дороже книги, а альбом на 5 р. дешевле пенала . Сколько стоит альбом? Дополни задачу и реши её.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим: 5 руб.-----стоимость книги тогда: 5+10=15 руб. стоит пенал 15-5=10 руб.стоит альбом ОТВЕТ:если книга стоит 5 рублей ,то альбом будеть стоить 10 рублей.
Гость:
Книга стоит 15рублей,пенал-на 10рублей дороже книги,а альбом на 5рублей дешевле пенала.Сколько стоит альбом? 1)15+10=25рублей-стоит пенал. 2)25-5=20рублей-стоит альбом.
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