Книга стоит ?р,пенал-на 10р. дороже книги, а альбом на 5 р. дешевле пенала . Сколько стоит альбом? Дополни задачу и реши её.

Математика

Книга стоит ?р,пенал-на 10р. дороже книги, а альбом на 5 р. дешевле пенала . Сколько стоит альбом? Дополни задачу и реши её.

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