Книга стоит ?р,пенал-на 10р. дороже книги, а альбом на 5 р. дешевле пенала . Сколько стоит альбом? Дополни задачу и реши её. 

Математика
Книга стоит ?р,пенал-на 10р. дороже книги, а альбом на 5 р. дешевле пенала . Сколько стоит альбом? Дополни задачу и реши её. 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим: 5 руб.-----стоимость книги тогда: 5+10=15 руб. стоит пенал 15-5=10 руб.стоит альбом ОТВЕТ:если книга стоит 5 рублей ,то альбом будеть стоить 10 рублей.    
Гость:
Книга стоит 15рублей,пенал-на 10рублей дороже книги,а альбом на 5рублей дешевле пенала.Сколько стоит альбом? 1)15+10=25рублей-стоит пенал. 2)25-5=20рублей-стоит альбом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
гиря лежит на куске поролона. изобразить силы взаимодействия этих двух сил
Ответить
Русский язык
составь и запиши 3 предложения со словом сирень в разных падежах, но с одинокым окончанием
Ответить
Литература
Почему Хлестаков обманул Городничего? Ревизор. гоголь
Ответить
Геометрия
Равнобедренный треугольник АВС с основанием АС, угол В равен 42 градусам.Найти два угла.
Ответить
Химия
при сгорании 0,5 моль метана выделяется 440 кДж тепла.Составьте термохимическое уровнение реакции горения метана
Ответить