Равнобедренный треугольник АВС с основанием АС, угол В равен 42 градусам.Найти два угла.
Геометрия
Равнобедренный треугольник АВС с основанием АС, угол В равен 42 градусам.Найти два угла.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма углов в тр-ке - 180градусов. Угол A равен углу C ( т.к. тр-к равнобедренный), то угол A=180-угол B/2 = 69 градусов.
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