О чем говорит Пугачев?О чем горюет?

Литература
О чем говорит Пугачев?О чем горюет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пугачев–авантюрист, знающий, что идет на риск, и желающий повторить успех Гришки Отрепьева.Он и жесток,и великодушен одновременно.В то же время он знает, что ему не будет помилования и остается только идти до конца.Пугачев представлен как мечтатель-романтик,поэт в душе.Он любит родину, природу, мечтает о достойной для народа жизни и его мирном труде.У него необычная поэтическая речь, полная эпитетов, метафор, образных сравнений.Вечный странник, правдоискатель и романтик,защитник народа.
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