О чем говорит Пугачев?О чем горюет?

Гость: Гость:

Пугачев–авантюрист, знающий, что идет на риск, и желающий повторить успех Гришки Отрепьева.Он и жесток,и великодушен одновременно.В то же время он знает, что ему не будет помилования и остается только идти до конца.Пугачев представлен как мечтатель-романтик,поэт в душе.Он любит родину, природу, мечтает о достойной для народа жизни и его мирном труде.У него необычная поэтическая речь, полная эпитетов, метафор, образных сравнений.Вечный странник, правдоискатель и романтик,защитник народа.