текст-розповідь про народні та релегійні свята які відзначаються восени та взимку

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текст-розповідь про народні та релегійні свята які відзначаються восени та взимку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свят вечір 6 сіня у нас в родині відзначають Святвечір.Це предріздвяний вечір,коли готують пісні страви.Вечеряти сідають тоді,коли на небі сходить перша зірка-символ народження Сина Божого.На столі ставлять дванадцять різних пісних страв.Найголовнішою з них вважається кутя.Мама готує дуже смачні страви,і вся родина збирається у цей вечір за столом.
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