При якій довжині електромагнітної хвилі енергія фотона дорівнювала б 9,93*10^-19
Физика
При якій довжині електромагнітної хвилі енергія фотона дорівнювала б 9,93*10^-19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E=mc^2 m=E/c^2=h/λc λ=ch/E=3 * 10^8 * 6.62 * 10^-34 / 9.93 * 10^-19 = 2 * 10^-7 м.
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