допоможіть будьласка скласти відгук про любу телепередачу.дуже потрібно!!!

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В наш час на телебаченні дуже багато різноманітних телепередач на різні теми і різні за жанром.Є повчальні,музичні,інформаційні.На різний смак.Але з особою повагою хотілось би визначити телепрограму "Чекаю на тебе",яка йде на різних каналах,і різною мовою.Ачому? Тому,що в цій передачі мова йдеться про саме наболівше в житті кожної людини.Люди приходять зі своїм болем і горем,чекають і сподіваються на диво.Як би можно було б допомогти кожній людині,яка потребує допомогу-знайти сина чи доньку,дідуся чи безвесті пропавшого брата,кохану людину ,чи однокласника...Люди ,які працюють в даному проєкті чуйні,добрі.Вони з болем в серці слухають кожного,і якомога хочуть допомогти.А яке щастя коли люди, які шукали довгі роки одне одного знаходяться,і відбувається довгоочікуванна зустріч! Слози радості на очах,букети квітів,обійми,і довгі розмови про минуле,про згаянний час. Тому будь ласка бережіть одне одного,цінуйте,довіряйте,умійне слухати і понімати своїх близьких і рідних людей! Завжди будьте разом,однією сімєю,дружною,веселою.Бережімо тих хто поруч з Вами!