Тигр погнался за оленем и догнал его через 15 мин. Определи первоначальное расстояние между ними,если скорость тигра на 100м/мин больше скорости оленя.

Алгебра
Тигр погнался за оленем и догнал его через 15 мин. Определи первоначальное расстояние между ними,если скорость тигра на 100м/мин больше скорости оленя.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*100=1500 м первоначальное расстояние.  
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