Тигр погнался за оленем и догнал его через 15 мин. Определи первоначальное расстояние между ними,если скорость тигра на 100м/мин больше скорости оленя.

Алгебра

Тигр погнался за оленем и догнал его через 15 мин. Определи первоначальное расстояние между ними,если скорость тигра на 100м/мин больше скорости оленя.

Автор: Гость