жельч у рыб вырабатываются желудком печенью тонким кишечником

Биология
жельч у рыб вырабатываются желудком печенью тонким кишечником
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желчь вырабатывается клетками печени
Гость:
Он вырабатывается малейшими клетками печени.
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