1.Периметр равностороннего треугольника равен 12 корень из 3 см.Найдите радиус ,вписанной в его окружность
Геометрия
1.Периметр равностороннего треугольника равен 12 корень из 3 см.Найдите радиус ,вписанной в его окружность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а - сторона. а = 12 корень из 3/3=4 корень из 3. r = а/2 корень из 3=2(см).
Гость:
Решение а= сторона ф= 12 корень из 3/3= 4 корень из 3 r= а/2 корень из 3=2 см
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