1.Периметр равностороннего треугольника равен 12 корень из 3 см.Найдите радиус ,вписанной в его окружность

Геометрия
1.Периметр равностороннего треугольника равен 12 корень из 3 см.Найдите радиус ,вписанной в его окружность
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а - сторона. а = 12 корень из 3/3=4 корень из 3. r = а/2 корень из 3=2(см).
Гость:
Решение  а= сторона  ф= 12 корень из 3/3= 4 корень  из 3  r= а/2 корень из 3=2  см   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выразите в тоннах    4 т 247 кг 73 кг 598 кг 8465 кг
Ответить
Английский язык
Complete the dialogues.Use the words:some or any.Act out the dialogues.//Mum:Mag,what would you like for breakfast?/Mag:...cornflakes with milk./Mu...
Ответить
Геометрия
скільки сторін має правильний многокутник, зовнішній кут якого дорівнює 30º ?
Ответить
Математика
Имеется лом стали 2 сортов с содержанием 5% и 40% никеля.Сколько тонн стали каждого сорта нужно взять , чтобы, сплавить их, получить 140 тонн стали...
Ответить
Физика
Сопротивление медного цилиндрического провода длиной 200 см равно 0,020 кОм. Найдите площадь поперечного сечения этого провода.
Ответить