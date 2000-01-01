Сопротивление медного цилиндрического провода длиной 200 см равно 0,020 кОм. Найдите площадь поперечного сечения этого провода.
Физика
Сопротивление медного цилиндрического провода длиной 200 см равно 0,020 кОм. Найдите площадь поперечного сечения этого провода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сопротивление медного цилиндрического провода длиной 200 см равно 0,020 кОм. Найдите площадь поперечного сечения этого провода. Решение L=200 см=2000 мм R=0,020 кОм=20 Ом R=(ро)*L/S где (ро) - удельное сопротивление меди = 0,0175 Ом*мм^2 значит S=(ро)*L/R=0,0175*2000/20=1,75 мм^2
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