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Сопротивление медного цилиндрического провода длиной 200 см равно 0,020 кОм. Найдите площадь поперечного сечения этого провода. Решение L=200 см=2000 мм R=0,020 кОм=20 Ом R=(ро)*L/S где (ро) - удельное сопротивление меди = 0,0175 Ом*мм^2 значит S=(ро)*L/R=0,0175*2000/20=1,75 мм^2