в течении 1,5 часа нужно срочно решить 1)среди точек A(-4:0:0),B(5:-3:0),C(0:2:0),D(3:-6:0), E(0:0:-10),F(0:9:-7) найдите те которые принадлежат:а)оси Ох: б) оси Оу в) плоскости Оху: г)плоскости Оуz (пунктов думаю достаточно, е...
Геометрия
в течении 1,5 часа нужно срочно решить 1)среди точек A(-4:0:0),B(5:-3:0),C(0:2:0),D(3:-6:0), E(0:0:-10),F(0:9:-7) найдите те которые принадлежат:а)оси Ох: б) оси Оу в) плоскости Оху: г)плоскости Оуz (пунктов думаю достаточно, если хотите могу еще дать) (и решить подробно с рисунками и тд)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
оси х принадлежит точка, если y=0 z=0...т А оси у - если x=0 z=0 С плоскости xy - если z=0 В D (а так же А и С:)) плоскости yz - если x =0 F (Е и С тоже) странно, что такие вопросы занимают часы...
Гость:
оси Ох принадлежат точки, у которых у=0 и z=0 A(-4:0:0) оси ОY принадлежат точки, у которых x=0 и z=0 C(0:2:0) в) плоскости Оху принадлежат точки, у которых z=0 A(-4:0:0),B(5:-3:0),C(0:2:0),D(3:-6:0) г)плоскости Оуz принадлежат точки, у которых x=0 C(0:2:0), E(0:0:-10),F(0:9:-7)
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