Почему у жителей равнины, поднявшихся на высоту 3–4 км, могутразвиться такие признаки горной болезни, как одышка и учащённое
Биология
Почему у жителей равнины, поднявшихся на высоту 3–4 км, могутразвиться такие признаки горной болезни, как одышка и учащённое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недостаток кислорода, повышение атмосферного давления.
Гость:
Им не хватает кислорода им становится плохо,атмосферное давление повышается и от этого поднимается давление...(вобщем кислород человек там мало получает и поэтому эму хуже дышать)
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