сочинение эссе на тему когда в магазинах нет товаров, стимулы к труду угасают
География
сочинение эссе на тему когда в магазинах нет товаров, стимулы к труду угасают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда в магазине нет никаких товаров, то конечно же стимулы к труду угасают. Если человек хочет сделать что-нибудь полезное, он естесственно пойдёт в магазин, чтобы преобрести товар для того, чтобы сделать это полезное дело. и когда человек пришел в магазин , а там нет того, что нужно человеку, то конечно он обидется и стимулы к труду то есть к этому полезному делу угасает.
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