  2.    Найдите сопротивление на участке АВ, если  R1=12 Ом,      R2=18 Ом,        R3=5 Ом,  R4=10 Ом.    

Физика
  2.    Найдите сопротивление на участке АВ, если  R1=12 Ом,      R2=18 Ом,        R3=5 Ом,  R4=10 Ом.    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее сопротивление проводников, соединенных последовательно выражается формулой:R(Общ.)=R1+R2+R3........... Тогда получаем: Rобщ=12+18+5+10=45ом. Если же параллельное соединение, то можно выразить формулой:  1/R(общ)=1/R1+1/R2+1/R3+1/R4 b и получаем, что R=2,28ом:
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