мини сообщение на тему как дети проводят лето
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мини сообщение на тему как дети проводят лето
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
каждый ребенок по-своему проводит лето.кто-то отдыхает в оздоровительном лагере,кто-то у бабушки.а кто-то не отдыхает совсем,т.к у него очень много дел. наша семья .например,каждое лето уезжает на Черное море.там мы получаем масссу новых впечатлений,встречаем новых друзей,посещаем исторические места разных городов. лето можно хорошо провести и дома.стоит только собраться с друзьями и поити на речку или просто пообливаться,поесть мороженого и вспомнитьт какие-то смешные истории и всем вместе повеселиться.
Гость:
Наши дети хорошо проводят лето.Им весело,они дружно играют в догонялки,прятки и горелки.Сколько ни посмотришь на их смех душа радуется..любуешься их нему смеху ,забавой...(продолжите...)
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