мини сообщение на тему как дети проводят лето

Гость: Гость:

каждый ребенок по-своему проводит лето.кто-то отдыхает в оздоровительном лагере,кто-то у бабушки.а кто-то не отдыхает совсем,т.к у него очень много дел. наша семья .например,каждое лето уезжает на Черное море.там мы получаем масссу новых впечатлений,встречаем новых друзей,посещаем исторические места разных городов. лето можно хорошо провести и дома.стоит только собраться с друзьями и поити на речку или просто пообливаться,поесть мороженого и вспомнитьт какие-то смешные истории и всем вместе повеселиться.