скажите как написать решение на овощной базе было а КГ помидоров. На 7 машин погрузили по 160 кг помидоров и отвезли в магазины. Сколько килограммов помидоров осталось на базе? Составьте выражение для решения задачи и выполните...

Математика

скажите как написать решение на овощной базе было а КГ помидоров. На 7 машин погрузили по 160 кг помидоров и отвезли в магазины. Сколько килограммов помидоров осталось на базе? Составьте выражение для решения задачи и выполните вычисления, если а = 2479

Автор: Гость