скажите как написать решение на овощной базе было а КГ помидоров. На 7 машин погрузили по 160 кг помидоров и отвезли в магазины. Сколько килограммов помидоров осталось на базе? Составьте выражение для решения задачи и выполните...

Математика
скажите как написать решение на овощной базе было а КГ помидоров. На 7 машин погрузили по 160 кг помидоров и отвезли в магазины. Сколько килограммов помидоров осталось на базе? Составьте выражение для решения задачи и выполните вычисления, если а = 2479
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а - (7 х 160)  2479 -(7 х160 )= 1359 кг помидоров осталось на базе.   1) 7 х 160 = 1120 кг отвезли в магазины 2)2479 - 1120 = 1359 кг осталось на базе
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