Крымская война: 1Ход войны 2 Итоги войны

Гость: Гость:

1 этап-октябрь 1853-апрель 1854(противник России-Турция,военные действия на Дунайском и Кавказском фронтах,Синопское сражение) 2 этап-апрель 1854-февраль 1856(противник России-Турция, франция, Англия, Сардинское королевство.основные события:нападение на одессу,петропавловск-камчатский,соловецкий монастырь,героическая оборона севастополя. итоги-6 марта 1856-парижский мирный договор по которому россии возратили севастополь,в обмен на крепость карс.отказ россии от протектората над дунайскими княжествами и передача земель в устье дуная молдавии.черное море-нейтральное.россия потеряла право строить здесь флоты и военные сооружения,также россия потеряла престиж.