Создайте в электронной таблице фрагмент таблицы умножения от 1 до 9 (по вертикали и горизонтали). (абсолютные ссылки, ну там где с долларами)

Экономика
Создайте в электронной таблице фрагмент таблицы умножения от 1 до 9 (по вертикали и горизонтали). (абсолютные ссылки, ну там где с долларами)
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