Создайте в электронной таблице фрагмент таблицы умножения от 1 до 9 (по вертикали и горизонтали). (абсолютные ссылки, ну там где с долларами)

Экономика

Создайте в электронной таблице фрагмент таблицы умножения от 1 до 9 (по вертикали и горизонтали). (абсолютные ссылки, ну там где с долларами)

Автор: Гость