2км-длина тоннеля+длина поезда. 1)2:50=0.04часа-потратил на этот путь. 2)0.04*60мин=2.4мин(144сек).-за это время он пройдёт тоннель 1км.

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товарный поезд имеет длинну 1км и движется со скоростью 50км /ч .за какое время он пройдет тонель 1км Решение 1) 1/50=0,02 час=0,02*60=1,2 мин - пройдет тепловоз и зайдет в тунель последний вагон 2) 1,2 +1,2 = 2,4 мин - выйдет из тунеля последний вагон