Пригадай,які речі українці прикрашають вишивкою.Для чого?Напиши про це такст- розповідь (5-7 речень).
Қазақ тiлi
Пригадай,які речі українці прикрашають вишивкою.Для чого?Напиши про це такст- розповідь (5-7 речень).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Українці прикрашають вишивкою рушники,сорочки.Українська вишивка -це символ українського народу.Найчастіше вишивають червоними і чорними нитками на білому тлі.Про українські вишиванки складено дуже багато пісень та віршів.Український рушник можно побачити і на весіллі,як символ міцної сімї.Його дарують на щастяю ,на добро.З любовю і теплом треба ставитись до народних символів,цінувати їх,і завжди памятати про наше минуле.
Гость:
Основним призначенням вишивки є оздоблення, прикрашання оселі та одягу. Українці прикрашають вишивкою одяг та предмети побуту , рушники,також використовують в сучасному одязі,серветки під ікони, скатерті, білизну і навіть взуття.Узори вишивок,, були не тільки простими прикрасами, але й оберегами, які захищали від злих духів, хвороб, різних напастей тощо.
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