3. Радиус окружности 6 м. Опредеелите длину дуги этой окружности, соответствующей центральному углу равному 135°.
Геометрия
3. Радиус окружности 6 м. Опредеелите длину дуги этой окружности, соответствующей центральному углу равному 135°.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=(pR*a)/180=p*6*135/180=4,5p
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