10/ 25-х(2) - 1/5+х - х/х-5= 0
Алгебра
10/ 25-х(2) - 1/5+х - х/х-5= 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10/ (25-х^2) - 1/(5+х) - х/(х-5)= 0 10/ (25-х^2) - 1/(5+х) + х/(5-x)= 0 (умножим на 25-x^2=(5-x)(5+x)) 10 - (5-x) +x(x+5)=0 10-5+x+x^2+5x=0 x^2+6x+5=0 (x+5)(x+1)=0 откуда x+5=0 (x=-5 ) - что невозможно так в знаменателе будет 0) или х+1=0 х=-1 (проверкой можнно убедиться что подходит)
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