из пунка А и Б в пунк с по одному и тому же маршруту одновременно выехали две машины.скорость машины Б равна 50 км/ч.какова скорость машины А ,еслиона догнала машину Б через 7 часов.первоначальное растояние между ними было 16...
Алгебра
из пунка А и Б в пунк с по одному и тому же маршруту одновременно выехали две машины.скорость машины Б равна 50 км/ч.какова скорость машины А ,еслиона догнала машину Б через 7 часов.первоначальное растояние между ними было 168 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 168:7=24 км\час - на столько расстояния в час сокращалось растояние между машинами 2) 50+24=74 км\час - скорость машины А ответ: 74 км\час
Гость:
168:7=24 24+50=74км час
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