из пунка А и Б в пунк с по одному и тому же маршруту одновременно выехали две машины.скорость машины Б равна 50 км/ч.какова скорость машины А ,еслиона догнала машину Б через 7 часов.первоначальное растояние между ними было 16...

Алгебра

из пунка А и Б в пунк с по одному и тому же маршруту одновременно выехали две машины.скорость машины Б равна 50 км/ч.какова скорость машины А ,еслиона догнала машину Б через 7 часов.первоначальное растояние между ними было 168 км

Автор: Гость