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Составь выражение и определи, какое действие надо выполнить вначале, а какое-потом? "У каждого из 7 учеников было по а тетрадей. Учитель раздал им поровну b тетрадей. Сколько тетрадей стало у каждого ученика? решение: а+b/7=c где: а - число тетрадей которое было у каждого ученика b - число тетрадей которое раздали ученикам с - число тетрадей которое стало у каждого ученика порядок действий по законам математики: 1-е действие: b/7 2-е действие а+b/7