длина одной стороны прямоугольника 7 см .после того как уменьшили длину стороны на 2 см ,а длину второй увеличили на 2 см,площадь прямоугольника уменьшилась на 2 см^3 .какой длины была вторая сторона прямоугольника. Решите урав...

Геометрия

длина одной стороны прямоугольника 7 см .после того как уменьшили длину стороны на 2 см ,а длину второй увеличили на 2 см,площадь прямоугольника уменьшилась на 2 см^3 .какой длины была вторая сторона прямоугольника. Решите уравнением

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