длина одной стороны прямоугольника 7 см .после того как уменьшили длину стороны на 2 см ,а длину второй увеличили на 2 см,площадь прямоугольника уменьшилась на 2 см^3 .какой длины была вторая сторона прямоугольника. Решите урав...

Геометрия
длина одной стороны прямоугольника 7 см .после того как уменьшили длину стороны на 2 см ,а длину второй увеличили на 2 см,площадь прямоугольника уменьшилась на 2 см^3 .какой длины была вторая сторона прямоугольника. Решите уравнением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть x см - другая сторона. 7x см^3 - площадь изначально. 7-2=5 см  новая длина стороны  x+2 cм - новая длина другой стороны т.к. площадь прямоугольника уменьшилась на 2 см^3, то уравнение. 7x-2=5(x+2) 7x=5x+10+2 7x-5x=12 2x=12 x=6 cм
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