Новые города, посёлки, площади, улицы нередко называют именами учёных, путешественников, писателей, героев и т. д. встречаются ли в вашем населённом пункте название улиц, площадей в честь знаменитых людей? запишите этиназвания.

Гость: Гость:

наш город назван в честь инженера по фамилии Ершов (он строил у нас железную дорогу), улица есть имени ученого Мичурина. Еще есть улицы имени Константина Федина, Льва Толстого. а еще есть площадь им. Жукова -военноначальника!