Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы расплавить кусок льда массой 2 кг., взятый при температуре плавления?
Физика
Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы расплавить кусок льда массой 2 кг., взятый при температуре плавления?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=m*л(лямбда)(льда) Q=2 кг *333000 Дж/кг=666 кДж
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