Луч света падает на зеркальную поверхность и отражается. Угол падения 300С. Каков угол отражения?
Физика
Луч света падает на зеркальную поверхность и отражается. Угол падения 300С. Каков угол отражения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол падения равен углу отражения. значит угол отражения равен 300
Гость:
Как известно, угол падения равен углу отражения. Так как угол падения равен 30 градусам, то и угол отражения равен 30 градусов. Ответ: 30 градусов
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