переведите в арабские числа;xiv,xxi,cxlvi,ccclxix,dcxii,mcdviii
Математика
переведите в арабские числа;xiv,xxi,cxlvi,ccclxix,dcxii,mcdviii
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
xiv-14, xxi-21, cxlvi-146, ccclxix-369, dcxii-612, mcdviii-1408.
Гость:
XIV-14 XXI-21 CXLVI-146 CCCLXIX-369 DCXII-612 MCDVIII-1408
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