Здравствуйте! Помогите написать сочинение по картине А.Устиненко "Национальная охота"

Гость: Гость:

Девочка на картине кажется маленькой и одинокой по сравнению с целым миром, который открывается перед ней в окне. Однако, не такая уж она и одинокая, рядом на коврике свернулся калачиком домашний котенок. Зимний пейзаж за окном, выполненный в нарочито блестящем, ярком стиле, словно призывает девочку выйти на улицу. Там ее ждет одинокая скамейка, одетые в сугробы деревья и целый зимний мир. По эту сторону окна Дейнека изображает коричневатую атмосферу дома и уюта. Кот, спящий около батареи, лучший показатель уюта. Эта картина иллюстрирует отпечаток, который природа оставляет в каждом из нас еще в детстве. Разве это не образы детской сказки – деревья за окном и эта размытая скамья вдалеке? Мир такой огромный, а девочка такая маленькая, и даже не видя ее лица, мы можем сказать, что она восхищенно вглядывается вдаль, думая о том, как бы поскорее попасть в эту сказку…