Определить часть речи(выделенные слова). Хороши также летние туманные дни.В такие дни нельзя стрелять.Над вами,кругом вас-всюду туман.Но вот ветер слегка шевельнется.Золотисто-желтый луч ворвется вдруг.Упрется в рощу-и вот опят...

Русский язык
Определить часть речи(выделенные слова). Хороши также летние туманные дни.В такие дни нельзя стрелять.Над вами,кругом вас-всюду туман.Но вот ветер слегка шевельнется.Золотисто-желтый луч ворвется вдруг.Упрется в рощу-и вот опять все заволоклось.Но как несказанно великолепен и ясен становится день.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хороши(краткое прилагательное)также(союз),такие(местоимение),нельзя(модальный глагол),над(предлог),вот(частица),золотисто-жёлтый(прилагательное),опять(наречие),заволоклось(глагол),как(союз),несказанно (наречие),великолепен и ясен(краткие прилагательные).                    Нельзя - ученые до сих пор не пришли к общему мнению: Щерба выделяет это слово как категорию состояния, другие - предикатив, иные - модальный глагол
Гость:
хороши-краткая форма прилагательного также-союз такие-указательное местоимение нельзя- предикатив над-предлог золотисто-жёлтый-прилагательное вот-частица опять-наречие заволоклось-глагол(сов.вид,непереходный) как сказано-наречие великолепен-кратная форма прилагательного ясен- краткая форма   прилагательного  
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