Определить часть речи(выделенные слова). Хороши также летние туманные дни.В такие дни нельзя стрелять.Над вами,кругом вас-всюду туман.Но вот ветер слегка шевельнется.Золотисто-желтый луч ворвется вдруг.Упрется в рощу-и вот опят...

Русский язык

Определить часть речи(выделенные слова). Хороши также летние туманные дни.В такие дни нельзя стрелять.Над вами,кругом вас-всюду туман.Но вот ветер слегка шевельнется.Золотисто-желтый луч ворвется вдруг.Упрется в рощу-и вот опять все заволоклось.Но как несказанно великолепен и ясен становится день.

Автор: Гость