написать химические уравнения хлорирования этана при нагревании и освещении смеси хлора и этана. дать названия полученным веществам

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С2Н6 + Cl2 = C2H5Cl + HCl этан + хлор = хлорэтан (он же этидхлорид) + соляная кислота Под действием света (ультрафиолетового облучения) молекула хлора распадается на радикалы. Эти радикалы тут же вступают во взаимодействие с молекулами этана, забирая у них атом водорода, в результате этого образуются этильные радикалы •С2Н5, которые, в свою очередь, разрушают молекулы хлора, образуя новые радикалы. Повышение температуры увеличивает скорость хлорирования этана. Однако поскольку при этом также возрастает «выход» других хлорсодержащих производных этана, что нежелательно, эту реакцию проводят при низких температурах, для максимально возможного получения этилхлорида.