В треугольнике АВС стороны АВ=6см, ВС=3корень_из2 см, угол В=135 гр. Тогда АС будет равна... (правильный ответ: 3корень_из 10 см, нужно решение)
Геометрия
В треугольнике АВС стороны АВ=6см, ВС=3корень_из2 см, угол В=135 гр. Тогда АС будет равна... (правильный ответ: 3корень_из 10 см, нужно решение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решается по теореме косинусов квадрат стороны АС = 6² + 3²*2 -2* 6*3*√2*соs(135) = 6² + 3²*2 +2* 6*3*√2*соs(45) = = 6² + 3²*2 +2* 6*3*√2*(√2/2) = 6² + 3²*2 +2* 6*3 = 36 + 18+36=90 сторона АС = корень(90) = 3* корень(10)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Алгебра
Между числами -10 и -810 вставьте три числа так, чтобы они вместе с данными образовали геометрическую прогрессию. (Срочно надо плиззз)