В треугольнике АВС стороны АВ=6см, ВС=3корень_из2 см, угол В=135 гр. Тогда АС будет равна... (правильный ответ: 3корень_из 10 см, нужно решение)

Геометрия

В треугольнике АВС стороны АВ=6см, ВС=3корень_из2 см, угол В=135 гр. Тогда АС будет равна... (правильный ответ: 3корень_из 10 см, нужно решение)

Автор: Гость