В треугольнике АВС стороны АВ=6см, ВС=3корень_из2  см, угол В=135 гр. Тогда АС будет равна... (правильный ответ: 3корень_из 10 см, нужно решение)

Геометрия
В треугольнике АВС стороны АВ=6см, ВС=3корень_из2  см, угол В=135 гр. Тогда АС будет равна... (правильный ответ: 3корень_из 10 см, нужно решение)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решается по теореме косинусов квадрат стороны АС = 6² + 3²*2 -2* 6*3*√2*соs(135) = 6² + 3²*2 +2* 6*3*√2*соs(45) = = 6² + 3²*2 +2* 6*3*√2*(√2/2) = 6² + 3²*2 +2* 6*3 = 36 + 18+36=90 сторона АС = корень(90) = 3* корень(10)
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