"Получение фосфорной кислоты". Как ее получить?

В промышленности существуют два основных метода: термический и экстракционный. При использовании термического, фосфор окисляется кислородом (в ходе сжигания) до фосфорного ангидрида таким образом: 4Р + 5О2 = Р4О10 Затем образовавшийся фосфорный ангидрид подвергается гидратации, что приводит к получению ортофосфорной кислоты: Р4О10 + 6Н2О = 4Н3РО4 В лаборатории можно получить это вещество путем взаимодействия белого фосфора с разбавленной азотной кислотой. Реакция протекает следующим образом: 3Р + 5HNO3 + 2H2O = 3H3PO4 + 5NO

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Фосфорная кислота (ортофосфорная кислота) H3PO4, мол. м. 97,995; бесцветные гигроскопичные кристаллымоноклинной сингонии (а = 0,5762 нм, b= 0,4831 нм, с =1,1569 нм, = 95,31°, пространственная группа Р21/с); расплывается на воздухе. т. пл. 42,50 С; плотн. 1,88 г/см3; -1283 кДж/моль; наиболее стабильное соединение в ряду кислородсодержащих кислот фосфора. В расплавленном состоянии склонна к переохлаждению; при 15 0C образует густую маслянистую жидкость. при -121 0C- стеклообразную массу. Фосфорная кислота смешивается с водой в любых соотношениях. Разбавленные водные растворы имеют кисловатый вкус. Из высококонцентрированных растворов кристаллизуется в виде гемигидрата (полугидрата) H3PO4•0,5H2O- бесцветные кристаллы моноклинной сингонии (а = 0,7922 нм, b = 1,2987 нм, с = 0,7470 нм, = 109,9°; пространственная группа Р21/a). Молекула безводной H3PO4 и ее кристаллогидрата содержит тетраэдрическую группу PO4. В безводной H3PO4 образуются водородные связи типа P — О — H ... O = P (рис. 1) (расстояние между атомами О 0,253 нм), которые удерживают структуры PO4 в виде слоев, пара.лельных одной из плоскостей кристалла. Водородные связи сохраняются и в концентрированных (70-80%) растворах H3PO4, что отчасти обусловливает ее сиропообразную природу. В разбавленных до 40-50% растворах отмечена более устойчивая водородная связь фосфат-анионов с молекулами воды, а не с другими фосфат-анионами. В растворах H3PO4 имеет место обмен атомамикислорода между группами PO4 и водой.