в прямоугольном параллелепипеде высота равна 8 дм, а стороны основания равны 7 и 24 дм. Определить площадь диагонального сечения

Геометрия
в прямоугольном параллелепипеде высота равна 8 дм, а стороны основания равны 7 и 24 дм. Определить площадь диагонального сечения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
диагональное сечение - это прямоугольник - одна из сторон которого диагональ основания прямоугольного паралелипипеда, вторая - высота прямоугольного параллелипипеда   1) по теореме Пифагора диагональ основания равна корень(7^2+24^2)=25 дм 2) площадь диагонального сечения (как прямоугольника)равна 8*25=200 кв. дм
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