Что такое Количество вещества в химии.. тема Относительная молекулярная масса.. учебник 7 класс

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Количество вещества - это количество вещества)) хз что тут еще можно сказать, лень по гуглу шариться, ведь ты сама можешь. Скажу вот что: количество вещества обозначается буквой n (измеряется в молях). Находится вот таким отношением: n=m/M m - это масса вещества вступившего в реакцию или данного ( неважно) M - это молярная масса, которую мы берем из таблицы Менделеева. Например: Масса серной кислоты 980г. Задача найти количество вещества серной кислоты. Решение: n=m(H2SO4)/M(H2SO4) мы уже знаем, что m(H2SO4)=980г теперь ищем молярную массу по таблице: M(H2SO4)=1*2+32+16*4=98 г/моль 1*2 - масса двух водородов, 32 - масса серы, 16*4 - масса 4 кислородов. Теперь получается: n=980/98=10 моль