Почему у различных животных органы чувств развиты не одинаково?

Биология
Почему у различных животных органы чувств развиты не одинаково?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
реакция на внешние воздействие низних организмов обусловлена обычно не специальными органами, общим свойством животного вещесва- раздражимостью. у высших организмов информацию воспринимают и передают специализированные органы чувств, приспособленные к восриятию сигналлов определенной природы. в процессе эволюции у животных сформировались органы чувств
Гость:
Разные животные,разные органы чувств..(а хотя нет у всех животных одинаковые чувства...незнаю вобщем...)
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