Почему у различных животных органы чувств развиты не одинаково?

Гость: Гость:

реакция на внешние воздействие низних организмов обусловлена обычно не специальными органами, общим свойством животного вещесва- раздражимостью. у высших организмов информацию воспринимают и передают специализированные органы чувств, приспособленные к восриятию сигналлов определенной природы. в процессе эволюции у животных сформировались органы чувств