Подберите 15 слов на тему : на берегу моря(озера,реки,пруда,океана)
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Подберите 15 слов на тему : на берегу моря(озера,реки,пруда,океана)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
камыш,песок,камни,лягушки,трава,разбитая лодка,палки,разбитые бутылки,люди,дом,рыбак,причал,пляж,змея,лес
Гость:
водоёма, острова, пролива, залиыва
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