Максимальна довжина хвилi свiтла, яке виривайе електрони з поверхнi катода, дорiвнюйе 500 нм. За якоI частоти випромiнювання, що падайе на катод, максимальна швидкiсть фотоелектронiв дорiвн. 500 км/с?

Физика
Максимальна довжина хвилi свiтла, яке виривайе електрони з поверхнi катода, дорiвнюйе 500 нм. За якоI частоти випромiнювання, що падайе на катод, максимальна швидкiсть фотоелектронiв дорiвн. 500 км/с?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h*Vmax=hc/λ+mu^2/2 Vmax=(hc/λ+mu^2/2)/h Vmax-частоти випромiнювання h=6.626*10^-34 Дж*с с=3*10^8 м/с λ=500 нм m=9.109*10^-31 кг u=500 км/с
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