ПАМАГИТЕ ПАЖАЛУСТА ПРОСКЛОНЯТЬ ПО ПАДЕЖАМ рост витамин календула .ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!=)))
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ПАМАГИТЕ ПАЖАЛУСТА ПРОСКЛОНЯТЬ ПО ПАДЕЖАМ рост витамин календула .ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!=)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
и.п. рост,р.п. роста,д.п. росту,в.п. рост,т.п. ростом,п.п. росте. и.п. витамин,р.п. витамина,д.п. витамину,в.п. витамин,т.п. витамином,п.п. витамине. и.п. календула, р.п. календулы, д.п. календуле, в.п. календулу, т.п. календулой, п.п. календуле.
Гость:
И.п. рост,витамин,календула; Р.п.роста,витамина,календулы ; Д.п.росту,витамину,календуле; В.п.рост,витамин,календулу; Т.п.ростом,витамином,календулой; П.п. о росте,о витамине,о календуле.
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