Составьте уравнения реакций с помощью которых можно осуществить превращения согласно данной схеме: P-Zn3P2-P2O5-H3PO4-Na3PO4-Na3PO4-Ag3PO4

Химия

Составьте уравнения реакций с помощью которых можно осуществить превращения согласно данной схеме: P-Zn3P2-P2O5-H3PO4-Na3PO4-Na3PO4-Ag3PO4

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