Составьте уравнения реакций с помощью которых можно осуществить превращения согласно данной схеме: P-Zn3P2-P2O5-H3PO4-Na3PO4-Na3PO4-Ag3PO4
Химия
Составьте уравнения реакций с помощью которых можно осуществить превращения согласно данной схеме: P-Zn3P2-P2O5-H3PO4-Na3PO4-Na3PO4-Ag3PO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2P+3Zn=Zn3P2 2) Zn3P2+4O2=P2O5+3ZnO 3) Zn3P2+4O2=3ZnO+P2O5 4) P2O5+3H2O=2H3PO4 5) H3PO4+3NaOH=3H2O+Na3PO4 6) Na3PO4+3AgNO3=3NaNO3+Ag3PO4 выподает в осадок
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