Срочно!!!Пожалуйста распределите географические объекты Кабардино-Балкарии на: реки,ледники,озера,перевалы . Вот названия которые нужно распределить:1-"Шадхурей",2-"Шхара",3-"Бечо",4-"Баксан",5-"Езевуек",6-"Кель-Купчхен",7-"Кюк...

Гость: Гость:

Реки: 4, 12, 7, 9, 10 Ледники: тоже 4 (есть река а есть ледник Баксан), 8, 11 Озёра: 1, 16 Перевалы: 2, 3, 13, 14 А вот №6, 16 и 17 - не знаю, и даже интернет не помогает=(