как с помощью речи героев определяется их характер(хамелеон)

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Словесный портрет литературных персонажей часто изображается посредством их речи: разный способ построения предложений, различные стили (низкий, нейтральный или возвышенный). А ещё, слишком умный герой может например, употреблять красивые речевые обороты, фразеологизмы, термины, а простой герой напротив - не слишком вежливые слова.