как с помощью речи героев определяется их характер(хамелеон)

Литература
как с помощью речи героев определяется их характер(хамелеон)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словесный портрет литературных персонажей часто изображается посредством их речи: разный способ построения предложений, различные стили (низкий, нейтральный или возвышенный). А ещё, слишком умный герой может например, употреблять красивые речевые обороты, фразеологизмы, термины, а простой герой напротив - не слишком вежливые слова.  
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